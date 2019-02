Vianney : Le fils à papa, la reprise très émouvante d’un candidat de The Voice

Si Vianney est actuellement en pause dans sa carrière, le chanteur originaire de Pau continue à inspirer les jeunes générations d’artistes. La saison 7 de The Voice a été lancée samedi 9 février dernier sur TF1 et ce sont Jenifer, Julien Clerc, Mika et Soprano qui coacheront et départageront les candidats. Clément, 24 ans qui avait déjà participé à l’émission en 2017 mais qui n’avait malheureusement pas été retenu, était l’un des participants des premières auditions à l’aveugle et il a réussit à émouvoir les jurés avec une sublime reprise du titre Le fils à papa de Vianney. Découvrez sa prestation ci-dessous !

D’abord a capella, Clément Albertini a fait monter son interprétation en intensité et s’est fait buzzé par tous les jurés. « C’est l’une des meilleures prestations que j’ai eu dans mes six saisons de The Voice », a même lâché Mika. Mais c’est finalement Soprano que le candidat a choisi pour la suite. On lui souhaite une belle aventure et d’aller très loin ! Pour la petite anecdote, Vianney a failli faire partie du jury de The Voice mais a décliné l’invitation de TF1. C’est bien dommage car sa bienveillance aurait été un bel atout !