Vianney : Le clip de Beau-papa atteint 1 million de vues !

Après une absence médiatique de plus d'un an, Vianney est bel et bien de retour ! Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, rien n'arrête le chanteur originaire de Pau. D'ailleurs, alors que son nouvel opus, N'attendons pas, a été dévoilé le 30 octobre dernier, le chanteur peut déjà se vanter du succès de son morceau Beau-papa, deuxième extrait diffusé en radio. Une chanson qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'elle aborde sa relation fusionnelle avec la fille de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert, issue d'un précédent mariage. "J'ai vraiment découvert qu'on pouvait avoir énormément d'amour pour un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. D'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré, je vous assure que quand on est fait chansons, on est obligés d'en parler." a confié le jeune homme à Anne-Elisabeth Lemoine lors de sa récente venue dans C à vous.

Porté par des paroles honnêtes et touchantes, le titre nous permet de découvrir le ressenti et les différentes étapes qui ont mené le chanteur et sa belle-fille à leur harmonie actuelle : "La chanson ne sert pas à dire que c'est facile. Le plus simple, c'est deux parents qui s'aiment et point barre. C'était pas toujours facile mais c'est à force d'amour et d'espérance que ça fonctionne". Une histoire mise en image il y a quelques jours avec un clip qui cumule déjà plus d'1 million de vues sur YouTube. Dans cette vidéo de plus de trois minutes, on aperçoit le chanteur dans différentes situations mais toujours à bord d'une embarcation en plein océan. Une idée que Vianney a lui-même qualifiée de "débile" mais qu'il semble avoir été ravi de concrétiser à l'aide d'une "équipe de rêve qui m’a accompagné & fait confiance". On vous laisse juger par vous-même !