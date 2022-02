Vianney interprète La Fille du Sud au milieu d'un champ de coquelicots (VIDEO)

Il y a quelques jours, Vianney se produisait en live sur les réseaux sociaux - une façon de retrouver son public (même virtuellement) tout en lui annonçant l'arrivée d'un nouveau clip chargé de défendre son dernier album. Pour rappel, Vianney a choisi de défendre N'Attendons Pas avec le single éponyme mais pas que : Beau Papa, Pour de vrai ou encore Dabali se sont ensuite succédés. Vianney allait-il s'arrêter là ? Evidement que non ! L'artiste vient tout juste de publier la vidéo qui accompagne La Fille du Sud et elle est à découvrir sans plus attendre :

Vianney a ainsi uni ses forces à celles de Elisa Baudoin afin de transporter le public dans le sud de la France, au milieu d’un champ de coquelicots où il joue au piano accompagné de ses musiciennes dans la lumière chaude et douce d’un coucher de soleil d’été… Toujours brillant pour désarmer et émouvoir, il célèbre les / la « fille du sud ».

La sensibilité d'Elisa Baudoin rencontre ici la poésie de Vianney et c'est tout ce qu'il nous fallait pour se réchauffer le coeur !