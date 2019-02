Vianney, Julien Doré, Aya Nakamura... la nouvelle parodie hilarante du Palmashow (VIDEO)

Vendredi 15 février dernier, le Palmashow investissait TF1 pour une émission en prime-time de la chaîne. Grâce à leur humour légendaire, David Marsais et Grégoire Ludig nous ont offert un show hilarant qui a réunit pas moins de 4,1 millions de téléspectateurs. L’une des séquences les plus marquantes de la soirée était incontestablement la parodie du Hit Machine qui devient le Hit Clip. On se souvient encore de leur détournement des clips de Christine and the Queens, Fréro Delavega et PNL il y a quelques années, ils ont réitéré leur coup cette fois-ci avec Vianney qui devient Viannouche, Julien Doré qui devient Sylvain Doré, Naâman qui devient le leader des Zadistes et Voltaire, et enfin Aya Nakamura devient Lady Djadja !

Sans méchanceté, le duo comique se moque gentiment en transformant Je m’en vais en La chienlit avec des paroles telles que « Ce week end c’est la fête des mères, mais la mienne est décédée » ou « J’ai une soirée raclette demain, mais je suis intolérant au lactose ». Sublime et Silence de Julien Doré devient MOA et ses paroles « Je pense à toi quand je dors, à ta chevelure d’or, tes muscles aussi ». Enfin le tube Djadja change en Nanani-Nanana. Encore une belle réussite pour le Palmashow qui n’a pas manqué de nous faire rire !