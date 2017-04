Vianney, Jain, Petit Biscuit... Quels sont les artistes les plus programmés en festival cet été ?

Avec cette multitude de propositions, vous n’avez que l’embarras du choix devant les (très) nombreux festivals qui s’offrent à vous cet été. Irez-vous faire la fête avec les Bretons à l’occasion des Vieilles Charrues à Carhaix ? Ou préfèrerez-vous des concerts dans un cadre insolite entre montagne et lac que propose Musilac 2017 ? Cet été sera l’occasion pour vous de faire le plein de lives et d’aller applaudir vos artistes préférés sur scène ! Maintenant que la plupart des programmations sont bouclées, il est temps de faire le point. Quels sont les concerts que vous allez voir presque à coup sûr dans les prochains mois ? Digitick a établi le classement des artistes les plus présents en festival en 2017, à découvrir ci-dessous !

1- Manu Chao La Ventura

2- Matmatah

3- Claudio Capeo

4- Vianney

5- Trust

6- Deluxe

7- Jain

8- Imany

9- Un Air Deux Familles

10- Tryo

11- Mass Hysteria

12- Renaud

13- Petit Biscuit

14- Calypso Rose

15- Last Train

16- Talisco

17- Camille

18- Jacques

19- Flavia Coelho

20- Lamomali

Première constatation : la plupart des artistes de ce top 20 sont français (on est en France, hein !) En tête de classement on retrouve donc Manu Chao et Mamatah avec respectivement 20 festivals au compteur, suivi de près par Claudio Capeo (19), Vianney qui n’en a pas fini avec sa tournée (18) et Trust (18). Jain continue à faire le tour de France dans sa Makeball (17) tandis que le jeune Petit Biscuit totalise également 14 festivals à la 13e place. Début des festivités dès cette semaine avec le Printemps de Bourges du 18 au 23 avril !