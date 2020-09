Vianney interprète à la perfection Beau-papa en live dans C à vous (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Vianney annonçait son grand retour avec la sortie de N'attendons pas, son titre inédit suivi prochainement d'un album et d'une tournée à travers toute la France ! Très discret pendant plus d'un an, le chanteur s'est récemment confié au Parisien sur ce qui l'avait poussé à s'éloigner de la scène médiatique : "J'avais besoin de couper, me rapprocher de mes proches que je voyais moins, de dormir à la maison, de redevenir spectateur du monde, bref, de reprendre une vie normale. J'étais pris dans un ouragan de bonheur et d'amour, que des choses chouettes, mais j'étais fatigué de moi-même. J'avais besoin de mettre mon 'moi' en pause". Une période bénéfique et visiblement nécessaire pour celui dont les deux premiers albums avaient rencontré un immense succès.

Pour l'heure, c'est avec son tube Beau-papa que Vianney a décidé de faire la tournée des plateaux de télévision. Un morceau qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'il aborde sa relation fusionnelle avec la fille de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert, issue d'un précédent mariage. "J'ai vraiment découvert qu'on pouvait énormément d'amour pour un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. D'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré, je vous assure que quand on est fait chansons, on est obligés d'en parler." a confié le jeune homme à Anne-Elisabeth Lemoine lors de sa venue dans C à vous. Bien loin des clichés de la chanson naïve, Vianney interprète des paroles vraies dans lesquelles il explique son ressenti et les différentes étapes qui l'ont mené à leur harmonie actuelle : "La chanson ne sert pas à dire que c'est facile. Le plus simple, c'est deux parents qui s'aiment et point barre. C'était pas toujours facile mais c'est à force d'amour et d'espérance que ça fonctionne". Un titre que l'on pourra retrouver lors de la future tournée du chanteur. On a hâte !