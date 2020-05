Vianney : Il se confie sur son grand retour !

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel. Un recul nécessaire à l'artiste dont les deux premiers albums ont rencontré un énorme succès et qui avait de plus en plus de mal à faire face à la célébrité.

Interviewé par le journal Le Parisien, Vianney en a profité pour se confier sur sa longue absence et son retour très remarqué en 2020 : "J'avais besoin de couper, me rapprocher de mes proches que je voyais moins, de dormir à la maison, de redevenir spectateur du monde, bref, de reprendre une vie normale. J'étais pris dans un ouragan de bonheur et d'amour, que des choses chouettes, mais j'étais fatigué de moi-même. J'avais besoin de mettre mon 'moi' en pause". Il faut dire qu'après l'immense succès de ses deux premiers opus, l'interprète de Pas Là a pu se sentir submergé par les émotions. Désormais droit dans ses basket et plus motivé que jamais, le jeune homme de 29 ans compte bien faire un retour marquant avec un troisième opus à venir cet automne. Concernant son premier titre N'attendons pas, Vianney nous en dit davantage : "Je l'ai écrite il y a deux ans, voire plus. Et je l'ai enregistrée avant le confinement. Cette chanson va donner le grand thème de l'album : n'ayons pas peur ! On est vivant dans l'imprévu." Des propos qui en disent long sur l'état d'esprit positif dans lequel le chanteur fait son grand retour. On a hâte !