Vianney ft Maître Gims, Shaka Ponk ft Edouard Baer... ces collaborations qu'on a absolument pas vues venir...!

On ne va pas se mentir, il y a des collaborations que l'on n'aurait jamais imaginé voir. Mais c'est aussi ça l'industrie musicale, briser les barrières. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Shaka Ponk a joué une reprise incroyable de Nirvana (Smells Like Teen Spirit) avec... Camille et Julie Berthollet pour Taratata. Et il n'y a pas que ça ! Plus récemment, c'est Vianney et Maître Gims qui ont surpris leurs fans. Tout de suite, les featurings les plus WTF qu'on a pu trouver !

On ne les aurait jamais imaginés ensemble sur un titre et pourtant, ils l'ont fait ! Vianney et Maître Gims ont sorti La Même il y a quelques semaines et passé le choc, on a bien été obligés d'admettre que collaboer était une excellente idée.

Quand le rap rencontre la chanson française, ça donne ça !

Et ce n'est pas la première fois qu'ils collaborent. Déjà sur DAMN, U2 a fait une apparition sur le titre XXX. Alors c'était tout naturel de retrouver Kendrick Lamar sur le dernier U2.

L'idée est venue pendant qu'ils travailaient sur l'album, comme nous l'a expliqué Frah. Premier levé, il écoutait Edouard Baer à la radio. Voilà comment il s'est retrouvé sur le dernier album de Shaka Ponk !

Et encore, vous n'avez pas tout vu : Francky Vincent et Eve Angeli prépareraient des reprises de Johnny en version zouk.

Ed Sheeran a surpris tout le monde en préparant des reprises de Perfect. Il y a eu Beyoncé mais surtout, Andrea Bocelli !

Et vous, quelle collaboration vous a surpris ?