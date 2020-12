Vianney forcé de reporter quelques dates de sa tournée !

Mauvaise nouvelle pour les fans du chanteur ! Alors que son album, N'attendons pas, parade actuellement en tête des charts français, Vianney a décidé de reporter plusieurs dates de sa tournée à venir. Un léger contre-temps pour ses équipes... Mais un véritable crève-coeur pour les milliers de fans qui patientent déjà depuis plusieurs années afin d'assister au retour sur scène de leur idole ! Quant à la cause de ce changement inopiné, inutile de se poser la question bien longtemps. En effet, c'est vers la crise sanitaire actuelle et l'incertitude des restrictions futures qu'il faut se tourner. "En raison du contexte sanitaire actuel et des incertitudes qui pèsent sur la réouverture des salles de spectacle en configuration debout au début de l'année 2021, nous sommes dans l'obligation de reporter toute la tournée des salles intimistes prévue en mars et avril 2021" écrit Vianney dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram (voir ci-dessous).

Forcé de repousser les premières dates de sa tournée à l'automne 2022, l'interprète de Pas là explique que "nous ne transigerons jamais sur la qualité d'un spectacle". Des propos tout à son honneur et à celui de ses équipes qui mettent également en avant leur désir d'offrir des retrouvailles chaleureuses et de qualité. Alors que l'énorme tournée de son dernier opus, déjà certifié disque d'or, devait se terminer sur une série de Zéniths, celle-ci sera clôturée par de plus petits concerts. "Cette tournée, au lieu d'ouvrir une tournée de Zéniths, viendra clôturer celle-ci par un spectacle plus intimiste et chaleureux où chacun trouvera sa place au plus près de l'artiste. Une bien jolie façon de se dire au revoir après la folie des grandes salles." peut-on lire à la fin de ce communiqué. Toutes les personnes ayant déjà acheté leurs billets pourront se faire rembourser jusqu'au 16 avril 2021. Celles qui souhaitent les conserver pourront donc se rendre aux concerts reportés en novembre et décembre 2022. Il faudra donc s'armer de beaucoup de patience...