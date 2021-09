Vianney fait un don très généreux à une association caritative !

C'est une année riche en émotions pour Vianney ! Alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il vient tout juste d'entamer une immense tournée à travers toute la France, le chanteur a également confirmé qu'il deviendra papa pour la première fois dans les prochains mois. Et ce n'est pas tout. Alors qu'il vient de dévoiler le titre Nos lendemains, qui sera le générique du feuilleton Demain nous appartient sur TF1, l'interprète de Pas là travaille ardemment sur vrai par Vianney, sa marque de vêtements. En effet, passionné de mode depuis toujours -il est diplômé de l'École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD)- celui qui a finalement décidé de se lancer dans la chanson semble revenir peu à peu à ses premiers amours. Un programme bien chargé après une pause de plus d'un an durant laquelle il avait souhaité se mettre au vert !

Lancée il y a plusieurs semaines de cela, la boutique en ligne de vrai par Vianney sera, ce mercredi 1er septembre, à l'origine d'un très beau geste. En effet, comme le confirme le chanteur dans la story de son compte Instagram, tous les bénéfices des ventes effectuées ce jour-là seront reversés à l'association tombée du nid, créée par Clotilde et Nicolas Noël en 2013. Ces derniers, déjà parents de six enfants, ont décidé d'adopter trois enfants porteurs de handicaps : Marie, petite pupille de l’Etat porteuse d’une trisomie 21, Marie-Garance, petite fille polyhandicapée et Frédéric, porteur d’une pathologie au cervelet. Leur association a pour vocation de protéger et faire grandir les enfants porteurs de handicaps. Active dans toute la France, elle se développe aujourd’hui autour de projets ambitieux.