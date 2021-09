Vianney fait un don généreux à un association, un biopic sur Amy Winehouse et le nouveau titre d'Ed Sheeran... Toutes les news musique !

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse disparaissait subitement à Londres à l'âge de 27 ans, laissant derrière elle une famille en deuil et des millions de fans apeurés. Alors que le monde commémore tout juste les dix ans de sa disparition, plusieurs médias viennent de confirmer que les studios Halcyon travaillent actuellement sur un biopic de la chanteuse suite au rachat des droits du livre Saving Amy, paru en 2010. "L'écriture du livre s'est basée sur six mois de tournage - comprenant 40 heures d'images, des photos exclusives et des notes - que Daphne Barak a réalisé avec Winehouse et sa famille au cours des trois dernières années de sa vie." peut-on lire dans Variety à propos de ce nouveau projet.

Alors qu'un album posthume pourrait voir le jour dans les prochains mois, le PDG des studios Halcyon a tenu a s'exprimer sur l'arrivée imminente de ce biopic : "Notre équipe est honorée de travailler sur ce projet. Bien que sa carrière ait été trop courte, Amy était la voix d'une génération et nous sommes impatients de raconter son histoire de la manière la plus poignante possible". Devenue une star mondiale grâce à son album Back To Black -le deuxième opus le plus vendu au Royaume-Uni au XXIe siècle- Amy Winehouse termina sa vie dans la drogue et l'alcool entourée de personnes néfastes.

Côté distribution, c'est Daphne Barak, à l'origine des archives faites pour son livre, qui sera productrice exécutive de ce biopic. Un projet très attendu qui devrait ainsi s'inscrire dans la veine de Amy, le documentaire retentissant sur la vie de la jeune femme qui avait été dévoilé en 2015 lors du festival de Cannes.

C'est une année riche en émotions pour Vianney ! Alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il vient tout juste d'entamer une immense tournée à travers toute la France, le chanteur a également confirmé qu'il deviendra papa pour la première fois dans les prochains mois. Et ce n'est pas tout. Alors qu'il vient de dévoiler le titre Nos lendemains, qui sera le générique du feuilleton Demain nous appartient sur TF1, l'interprète de Pas là travaille ardemment sur vrai par Vianney, sa marque de vêtements. En effet, passionné de mode depuis toujours -il est diplômé de l'École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD)- celui qui a finalement décidé de se lancer dans la chanson semble revenir peu à peu à ses premiers amours. Un programme bien chargé après une pause de plus d'un an durant laquelle il avait souhaité se mettre au vert !

Lancée il y a plusieurs semaines de cela, la boutique en ligne de vrai par Vianney sera, ce mercredi 1er septembre, à l'origine d'un très beau geste. En effet, comme le confirme le chanteur dans la story de son compte Instagram, tous les bénéfices des ventes effectuées ce jour-là seront reversés à l'association tombée du nid, créée par Clotilde et Nicolas Noël en 2013. Ces derniers, déjà parents de six enfants, ont décidé d'adopter trois enfants porteurs de handicaps : Marie, petite pupille de l’Etat porteuse d’une trisomie 21, Marie-Garance, petite fille polyhandicapée et Frédéric, porteur d’une pathologie au cervelet. Leur association a pour vocation de protéger et faire grandir les enfants porteurs de handicaps. Active dans toute la France, elle se développe aujourd’hui autour de projets ambitieux.

La semaine dernière, le monde du rock (mais aussi de la musique) faisait ses adieux au batteur le plus célèbre du monde, Charlie Watts. En deuil, les Rolling Stones ont tenu à s'adresser aux médias américains via un communiqué : oui, la bande de Mick Jagger compte maintenir sa tournée. « Les dates de la tournée des Rolling Stones se dérouleront comme prévu », est-il ainsi annoncé.

Le 16 septembre prochain, les Stones investiront la ville de Saint Louis afin de reprendre la série de concerts interrompue par la crise sanitaire. Les Stones se produiront jusqu'au 20 novembre à Los Angeles, Austin, Minneapolis, Atlanta ou encore à la Nouvelle-Orléans. Au total, près de 12 concerts sont attendus par les fans. Steve Jordan prendra place derrière la batterie - remplaçant ainsi le mythique Charlie Watts : « C'est un honneur absolu et un privilège d'être la doublure de Charlie et j'ai hâte de répéter avec Mick, Keith et Ronnie. Personne ne sera plus heureux que moi d'abandonner mon poste de batteur remplaçant quand Charlie me dira qu'il sera prêt à repartir », a confié le musicien.

"Le deuxième single officiel de mon quatrième album studio s'appelle Shivers et il sortira le 10 septembre", a annoncé Ed Sheeran sur les réseaux sociaux.

"J'ai écrit ce morceau dès la fin de la tournée Divide, dans une ferme louée dans le suffolk où nous avions installé un studio pendant deux semaines pour voir ce qui se passerait. Il a été écrit en trois jours, ce qui est très différent pour moi, mais j'ai pensé qu'il était trop spécial pour être raté. A l'origine, le morceau aurait dû être le le premier single, mais je ne voyais pas comment Bad Habits pourrait exister s'il ne sortait pas en été. Shivers a toujours été plus automnal. J'espère que vous l'aimerez, je l'adore. Le clip est sauvage, mais vous le verrez la semaine prochaine", poursuit-il. Shivers succède ainsi à Bad Habits (sorti en juin dernier). Alors que ce premier single affirme l'envie d'Ed Sheeran de s'essayer à d'autres genres (plus électro), Shivers semble s'inscrire dans la même veine : pour appuyer son annonce, l'artiste nous offre un court (très court) extrait de ce nouveau morceau (notamment en story Instagram).

Patience, Shivers sortira d'ici quelques jours... et quelque chose nous dit qu'il va nous donner des frissons.