Vianney fait ses premiers pas dans The Voice (VIDEO)

Enfin ! Après des semaines d'attente et de teasing, TF1 a lancé samedi 6 février la dixième saison de The Voice. Cette année encore, Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney auront la lourde tâche de trouver les talents de demain. Et justement, Vianney s'est installé pour la première fois dans le mythique fauteuil rouge. Evidemment, de nombreux téléspectateurs étaient au rendez-vous et visiblement, l'interprète de Beau-Papa (dont le nouvel album cartonne actuellement) a fait l'unanimité sur Twitter. Démonstration :

Vianney c le mika de cette saison avec sa façon de s'asseoir ???????? jlaime trop ptn #TheVoice — ⋆ 砂の我愛羅 (@scxrpihoe) February 6, 2021

Vianney il est vraiment dans son salon ça me termine ???????? #TheVoice — CEO of myself (@dreameraaaaf) February 6, 2021

Ce prime de #TheVoice nous aura appris que Vianney est un chat. Il a le même comportement que le mien avec un siège. ???? — Géniulle (@jesuisgeniulle) February 6, 2021

Vianney il est trop pure ça se voit il est sincère quand il parle???? #TheVoice — we’re endgame???? (@ScorbusWood) February 6, 2021

Mentissa interprète New Rules de Dua Lipa

Vianney et sa façon de s'approprier le fauteuil ont clairement gagné le coeur des téléspectateurs. Mais, ce n'est pas tout : son authenticité et son honnêteté semblent faire de lui un excellent coach. Dans son équipe, il y a notamment Mentissa - qui a repris New Rules de Dua Lipa à la perfection.

Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure !