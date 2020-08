Vianney explique pourquoi il a accepté d'être jury dans The Voice !

Il est de retour pour de bon ! Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour des raisons personnelles, Vianney revient peu à peu sur le devant de la scène. Après la sortie très remarquée de N'attendons pas, premier single de son futur album, le chanteur français vient tout juste de dévoiler le titre Beau-papa. Des morceaux dévoilés au compte-gouttes en attendant le troisième opus de la star ainsi que son immense tournée à travers toute la France. Mais pour l'heure, c'est davantage son arrivée en tant que jury dans les fauteuils de The Voice qui fait parler d'elle. Il faut dire qu'après avoir refusé le rôle il y a quelques années, le chanteur s'est finalement décidé à accompagner des candidats passionnés par le chant. Un job sur mesure qu'il exécutera aux côtés de Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny durant cette dixième saison du télé-crochet.

C'est en légende d'une publication sur Instagram que Vianney a tenu à expliquer l'évolution personnelle qui l'a mené, ces dernières années, à accepter le rôle de jury dans The Voice. Voici ce qu'explique le chanteur : "Il m’a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux. Il m’a fallu ces moments d’écriture, de réalisation, d’échanges et de studio pour comprendre comme essayer de tirer le meilleur d’un artiste était une mission qui me rendait heureux. Il m’a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça. Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de The Voice pourront compter sur moi cette année." Des paroles qui reflètent une grande maturité et un engagement certain du côté de l'interprète de Je m'en vais. Il faudra tout de même patienter quelques semaines avant de le découvrir dans son nouveau rôle.