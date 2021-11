Vianney et Ed Sheeran en duo pour Taratata, U2 de retour... les news musique de la semaine

Vous le savez, chaque semaine, VirginRadio.fr revient sur les news musicales qu'il ne fallait absolument pas manquer. Au programme, la rencontre musicale entre Ed Sheeran et Vianney, le retour de U2, quelques nouvelles dates pour Angèle ainsi que la tracklist du prochain album d'Adèle.

Quand Ed rencontre Vianney

La semaine dernière, Vianney et Ed Sheeran nous ont offert un moment suspendu sur le plateau de Taratata : les deux artistes ont interprété Perfect (avec, en bonus, un couplet réécrit en français). Bref, c'est LA performance qu'il ne fallait pas manquer.

U2 de retour

Vous les attendiez ? Ils sont de retour ! U2 nous revient avec la bande-originale de Sing 2, film d'animation pour lequel Bono en personne prête sa voix.

Angèle en tournée

Pour défendre son prochain album (intitulé Nonante-Cinq), Angèle compte bien partir à la rencontre de son public en France, mais aussi en Belgique. La bonne nouvelle, c'est que quelques dates (belges) viennent tout juste d'être annoncées.

Adèle dévoile la tracklist de 30

On termine avec l'une des sorties les plus attendues de cette fin d'année : le 19 novembre prochain, Adèle publiera 30. Déjà porté par le single Easy on Me, l'opus s'annonce poignant et personnel. Et pour patienter, Adèle en a partagé la tracklist.

