Bonne nouvelle, Vianney est papa ! 

L'artiste le plus populaire (et le plus poétique) de l'hexagone vient d'accueillir son premier enfant avec la violoncelliste Catherine Robert (déjà mère d'une petite fille).

"Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4 ", commenta ainsi l'artiste. C'est officiel, le couple vient tout juste d'accueillir l'enfant qui vient agrandir leur belle famille : "Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore... je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants & vous en remercie"

Vianney - qui a passé son été sur scène- devrait aussi nous offrir une réédition de son dernier album, intitulé N'attendons Pas. Mais avant de retrouver son public, avant de nous offrir de nouveaux morceaux, l'artiste va avant tout passer du temps en famille !