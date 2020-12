Vianney est disque d'or avec N'attendons Pas, son nouvel album

Très attendu par ses fans, le nouvel opus de Vianney (intitulé N'Attendons Pas) a débarqué dans les charts il y a quelques semaines. L'interprète de Pas Là a choisi de faire un pari risqué en publiant cet album le 30 octobre dernier - soit pendant la mise en place du second confinement qui, on le rappelle, impliquait la fermeture de tous les commerces et rayons dits "non-essentiels". Mais visiblement, Vianney a eu raison de suivre son instinct : N'Attendons Pas vient tout juste d'être certifié Disque D'or.

Il faut dire que depuis quelques semaines, l'album enchaîne les records : il s'est d'ailleurs positionné en tête des ventes et ce, dès sa sortie. Porté par N'attendons Pas (single éponyme) ou encore Beau-Papa (qui est numéro un en radio depuis cinq semaines), l'album s'est définitivement imposé comme l'une des plus grosses sorties de cette année 2020.

"GRÂCE À VOUS ???? !!!! Merci les amis ????❤️????______", s'est sobrement exprimé Vianney sur les réseaux sociaux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que la situation sanitaire permettra à l'artiste de partir défendre ses nouveaux morceaux sur scène...