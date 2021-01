Vianney est de retour sur les réseaux sociaux et il nous offre un live spécial neige (VIDEO)

Après une absence médiatique de plus d'un an, Vianney est bel et bien de retour ! Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, rien n'arrête le chanteur originaire de Pau. D'ailleurs, alors que son nouvel opus, N'attendons pas, a été dévoilé le 30 octobre dernier, le chanteur peut déjà se vanter du succès de son morceau Beau-papa, deuxième extrait diffusé en radio. Un joli come-back pour l'artiste qui vient tout juste de rentrer d'une dizaine de jours à l'étranger (la destination n'a pas encore été révélée) dans le cadre du tournage de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Totalement coupé des réseaux sociaux, le chanteur semble avoir été très surpris par l'ampleur des informations qu'il a découverte lors de son retour dans l'Hexagone. "Ok j’étais absent de ce monde & sans réseau pendant deux semaines. Je reviens et il faut communiquer sur Signal, se cloîtrer chez soi à 18h et gérer la rébellion américaine. On aura des rations de combat semaine prochaine ou ça se passe comment ??"écrit avec humour l'interprète de Pas là sur Twitter.

Mais ce n'est pas tout, visiblement très surpris par la neige qui est tombée à Paris le week-end du 16 janvier, Vianney en a profité pour dévoiler un live exceptionnel dans lequel il interprète une chanson sur le thème de la saison. Et pas n'importe laquelle. En effet, c'est le titre Tombe la neige, issu de son album éponyme datant de 2016, que le chanteur a décidé de mettre à l'honneur à l'occasion de cette météo un peu surprenante qui a recouvert l'Ile-de-France d'un magnifique manteau blanc. Un joli moment à retrouver sur le compte Instagram de la star.