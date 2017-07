Votre nouveau rendez-vous Virgin Radio à ne pas manquer sur le site ! Tous les lundis, pendant les vacances d'été, la rédac vous emmène aux quatre coins du monde pour suivre la vie de certains de vos artistes préférés : Vianney, Julien Doré, Ed Sheeran qui est de retour en studio, Amir ou encore Kungs... Le moindre détail de leurs aventures estivales ne vous échappera plus ! Avouez-le, qui n'a jamais rêvé de partir en vacances avec son idole ? Rien que pour vous, Virgin Radio créé l'illusion parfaite le temps de quelques minutes où vous aurez l'impression d'être aux côtés des stars françaises et internationales. On commence tout de suite par prendre des nouvelles de Vianney qui a l'air de prendre du bon temps entre ses nombreuses dates de concerts aux festivals !

Il y a quelques jours, Vianney était à l'affiche des plus gros festivals en France ! De passage aux Vieilles Charrues, le chanteur a mis tout le monde d'accord avec ses tubes, la même chose au festival Musilac que vous pouvez revivre dans l'Aftermovie Virgin Radio (ci-dessus) ! Et les concerts ne s'arrêtent pas là pour Vianney... Après quelques dates de festival (encore), l'artiste partira en tournée dans toute la France à partir de la rentrée et ce jusqu'à l'année prochaine !

NOUVELLES DATES DE TOURNÉE !!!!!!!! _______ Les dates raturées sont déjà complètes. MERCI ! ????????❤️????✌️???? infos & billets : http://po.st/VianneyConcerts

Quand il n'est pas sur scène, Vianney trouve toujours pas mal d'occupations : un jour il répond aux lettres de ses fans avec sa gentillesse et sa bonne humeur habituelles, et le jour d'après il se met à composer de nouvelles chansons dans son tour bus. On ne serait d'ailleurs pas contre une réédition de son deuxième album sur lequel on retrouve les tubes "Je m'en vais", "Moi aimer toi" et "Dumbo" pour lequel il a dévoilé un superbe clip récemment. Ou sinon il s'amuse à piéger son coloc' dans le Virgin Tonic et ça c'est à mourir de rire !

Encore quelques mois de retard mais ce jour-off m'a permis d'avancer ____ Ces réponses partent dans la semaine !!!✌????

#PetiteVie #Tourbus #VianTour ❤️

Et pendant le reste de son temps libre ? Eh bien Vianney profite de ses vacances pour faire de belles rencontres comme avec Renaud, ce monument de la chanson française. Les fans adoreraient un duo entre les deux ! Sinon, le chanteur se fait aussi plaisir (et c'est bien mérité) en voyageant au Japon il y a quelques semaines... Toujours pour livrer des concerts. La prochaine fois Vianney, pense à nous prendre dans ta valise !

Un de mes plus beaux souvenirs du week-end ! _____ Merci Renaud pour ces mots échangés ! Nous te devons tant de merveilles ????????????