Vianney en tournée, la billetterie est ouverte !

Après des mois de silence, Vianney a choisi de faire son grand retour il y a quelques semaines avec un nouveau single ! N'attendons pas et d'ores et déjà disponible, battant des records en France. Et évidemment, le chanteur ne pouvait décemment pas revenir dans les bacs sans promettre de remonter sur scène. C'est chose faite : la billetterie de N'Attendons Pas La tournée est ouverte depuis le 12 juin, 10h !

Vianney démarrera ainsi son tour de France à Bordeaux le 27 février 2021. Il passera ensuite par Lyon, Grenoble ou encore l'Olympia de Paris ! Les parisiens pourront applaudir l'interprète de Pas Là du 11 au 13 mars prochain. Pour prendre vos places, rendez-vous ICI !