Vianney en tournée dans toute la France avec Virgin Radio

Vianney en tournée dans toute la France, c'est aux côtés de Virgin Radio que ça se passe ! Après avoir passé des vacances plus que réussies entre concerts, rencontres et studio, notre chouchou est prêt à attaquer une nouvelle salve de dates de sa tournée en France. En effet, pas moins de 8 dates sont programmés aux quatre coins de notre territoire avant la fin de l'année : Vianney sera en concert le 10 novembre au Mans (Antarès), le 17 novembre à Nantes (Zénith), le 24 novembre à Dijon (Zénith), le 25 novembre à Metz (Les Arènes), le 7 décembre à Lille (Zénith), le 9 décembre à Amiens (Zénith), le 15 décembre à Montpellier (Zénith) et enfin le 16 décembre à Pau (Zénith). Réservez vos places pour tous ses concerts qui s'annoncent exceptionnels !

Si le chanteur a dévoilé récemment le clip de "Si on chantait" pour le film Le Petit Spirou, Vianney continue surtout de cartonner dans toute la France avec son deuxième album éponyme sur lequel on retrouve les tubes "Je m'en vais", "Moi aimer toi" et "Dumbo". On lui souhaite tout le meilleur pour la suite et on sera bien sûr au rendez-vous pour ses différents concerts !