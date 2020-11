Vianney en live pour C A Vous (VIDEO)

Le 30 octobre dernier, Vianney dévoilait son troisième opus dans un contexte plus que particulier : malgré la fermeture des boutiques mais aussi des rayons qualifiés de "non-essentiels", l'artiste a choisi de publier son album malgré tout. Et visiblement, l'interprète de Pas Là a remporté son pari (avec brio) : N'Attendons Pas a décroché la première place des ventes, une semaine à peine après sa sortie. Et justement, Vianney, qui poursuit la promotion de l'album, était de passage sur le plateau de C A Vous (diffusée sur France 5). Au programme, une jolie interprétation de Beau-Papa.

Le live de @VianneyMusique : les doux mots d’un beau papa à sa belle-fille, ou quand l’amour n’a pas de gênes ! ❤️???? #6ALaMaison pic.twitter.com/Gu9aiC6nGj — C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) November 10, 2020

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver Vianney sur scène : la pandémie et le confinement actuellement mis en place repoussent l'échéance. Mais bientôt, il pourra défendre ses nouveaux morceaux en concert ! Et la bonne nouvelle, c'est que quelques dates ont été ajoutées. Elles sont à retrouver juste ici !