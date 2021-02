Vianney en larmes, les Victoires de la musique, un nouvel album pour Eddy de Pretto, les news musique de la semaine

Cette semaine encore, la sphère musicale n'a pas chômé. Au programme, les prestigieuses Victoires de la Musique (qui se déroulaient le 12 février dernier) mais aussi un nouvel album pour Eddy de Pretto ou encore de l'émotion sur le plateau de The Voice.

Vianney en larmes sur le plateau de The Voice

The Voice est un temple pour tout artiste cherchant à découvrir de nouveaux talents mais aussi un lieu rempli d'émotion et de poésie. Et justement, lors des auditions à l'aveugle, Vianney s'est effondré en larmes. Un moment de télévision intense.

A Tous les Batârds, nouvel album d'Eddy de Pretto

Bonne nouvelle pour les fans de l'artiste ! Après avoir marqué son grand retour avec Bateaux-Mouches, Eddy de Pretto vient d'annoncer la sortie imminente de son deuxième album : A Tous les Bâtards sera disponible dès le 26 mars prochain.

Un nouvel album pour Eddy de Pretto

Les Victoires de la Musique

Les prestigieuses Victoires de la Musique se déroulaient le 12 février dernier. Si vous avez manqué cette soirée exceptionnelle, le palmarès complet est à retrouver juste ICI.

Ben Mazué dévoile Paradis, le film

Après un album réussi publié le 6 novembre dernier, Ben Mazué nous invite dans son paradis : découvrez le mini-film publié cette semaine : tourné au coeur de la Réunion, Paradis (le film) est une véritable bouffée d'air.

Ben Mazué, Paradis

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !