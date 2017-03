Vianney en concert à l'AccorHotels Arena de Paris en 2018 !

Surprise ! Vianney vient d'ajouter une date, la dernière de sa tournée et pas n'importe où ! Le 9 juin 2018 le chanteur sera sur la scène de l'AccorHotels Arena. La date peut sembler lointaine mais vu le succès fou que rencontre l'artiste, cela peut valoir le coup de s'y prendre à l'avance. Si vous voulez être sûr d'avoir vos places, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la pré-vente de l'AccorHotels Arena qui s'ouvrira le mercredi 22 mars 2017 à 10h ! Pour la mise en vente générale, ce sera dans tous vos points de vente habituels dès 10h le jeudi 23 mars. Virgin Radio est partenaire de la tournée des Zéniths de Vianney alors on ne saurait que trop vous inciter à prendre vos places pour le voir lors de son ultime date !

La dernière. Une date spéciale, plus différente encore ______Grâce à vous !.. ????✌️????❤️Inscription prévente : https://t.co/qLGJlSRRWq pic.twitter.com/fpNylEDTa5 — Vianney (@VianneyMusique) 20 mars 2017

Vianney a sorti son second album, l'éponyme Vianney, en novembre dernier. Porté par les single Je m'en vais et de titres comme Dumbo ou Moi aimer toi, celui ci est déjà disque de platine en France. L'artiste affiche déjà complet sur la majorité des dates de sa tournée pour l'année 2017. Du 21 au 23 mars il sera en résidence parisienne avec une date au Bataclan ce mardi 21 mars et les deux soirs suivants à la Cigale. L'artiste reprendra ensuite la route pour une cinquantaine de dates jusqu'au 9 juin prochain avec ce concert final à l'AccorHotels Arena de Paris. Serez-vous de la partie ?