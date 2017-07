Vianney dévoile le clip de "Dumbo" !

Quand Vianney ne piège pas son coloc', il continue de promouvoir son second album éponyme. Et dans cette perspective, le jeune chanteur a choisi de sortir un troisième single Dumbo dont il dévoile aujourd'hui le clip vidéo. Une mise en image rafraîchissante qui fait parfaitement écho aux paroles nostalgiques de la chanson. Le chanteur avait commencé à teaser la sortie de la vidéo sur son compte Twitter depuis quelques jours en dévoilant dimanche quelques secondes du résultat. Puis, hier soir il avait annoncé la date et l'heure de sortie en laissant exploser son excitation d'un "Je ne tiens plus".

Après Moi aimer toi qui avait choisi de miser la bonne humeur, Dumbo nous fait retomber en enfance. Le clip met en scène un jeune garçon dans un supermarché qui commence à jouer avec Vianney, s'occupant, lui, de la mise en rayon. Rapidement, une complicité s'installe entre les deux protagonistes qui vont s'embarquer dans des aventures finalement simples - comme sauter sur un trampoline - mais hautement amusantes ! Une vidéo craquante comme il est bon d'en regarder parfois qui ne manquera pas de faire sourire. En attendant, Vianney poursuit sa tournée qui le mènera à l'AccorHotels Arena le 18 juin 2018.