Vianney dévoilera un titre en hommage à son grand-père décédé !

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel.

Seulement voilà, après une longue attente, ses fans ont enfin pu découvrir le morceau N'attendons pas. Une chanson qui devrait, bien évidemment, figurer sur le futur album du chanteur dont on ne connaît pas encore précisément la date de sortie. Autre nouvelle ? L'interprète de Je m'en vais vient de faire une discrète annonce sur Twitter. En effet, en légende d'un cliché où il est à la guitare en studio, le jeune homme écrit : "Mon petit grand-père. 3 ans. Cette chanson sera la tienne". Des propos qui laissent présager un morceau en hommage à l'aïeul de l'artiste. Il faudra toutefois s'armer de patience pour découvrir ce projet qui s'annonce déjà très émouvant.