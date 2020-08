Vianney dévoile un nouveau single et la date de sortie de son album

Vianney a fait son grand retour il y a quelques semaines avec le très applaudi N'attendon Pas : le single marquait le retour du chanteur sur le devant de la scène après une longue pause (amplement méritée). Evidemment, qui dit nouveau single, dit nouvel album : tenez-vous prêts, le nouvel opus de Vianney sera dans les bacs dès le 30 octobre. « C'est la date. Notez-la bien », a t-il ainsi annoncé lors d'un live d'une heure et demie sur Instagram.

"Vous ne vous rendez peut-être pas compte mais ça veut dire qu'il faut tout livrer avant. Il faut que j'ai fini les enregistrements, le mix, le mastering là dans 15-20 jours. Je suis en train de le terminer. J'ai neuf chansons vraiment finies, quatre de mixées. Il me reste des petites sessions de cordes à faire, de piano (...) Je donne tout". Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Vianney a dévoilé un nouveau single pas plus tard qu'hier : Beau-papa est désormais disponible, de quoi patienter avant la sortie de l'opus tant attendu !

Ce nouveau disque succède à l'excellent disque éponyme publié en 2016.