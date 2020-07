Vianney dévoile le clip libérateur de N'attendons pas (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Vianney annonçait son grand retour avec la sortie de N'attendons pas, son titre inédit suivi prochainement d'un album et d'une tournée à travers toute la France ! Très discret pendant plus d'un an, le chanteur s'est récemment confié au Parisien sur ce qui l'avait poussé à s'éloigner de la scène médiatique : "J'avais besoin de couper, me rapprocher de mes proches que je voyais moins, de dormir à la maison, de redevenir spectateur du monde, bref, de reprendre une vie normale. J'étais pris dans un ouragan de bonheur et d'amour, que des choses chouettes, mais j'étais fatigué de moi-même. J'avais besoin de mettre mon 'moi' en pause". Une période bénéfique et visiblement nécessaire pour celui dont les deux premiers albums avaient rencontré un immense succès.

Très attendu par les fans de Vianney, le clip de N'attendons pas a ainsi été révélé ce mercredi 15 juillet. Une vidéo de plus de trois minutes dans lequel on suit trois personnages - dont le chanteur lui-même - dans différents lieux tels qu'un parc, une piste d’atterrissage ou encore une usine désaffectée. Fidèle à son style, l'interprète de Je m'en vais ose même mettre en scène le saut en parachute d'une dame âgée. Un joli clin d’œil aux paroles de son titre qui se veut libérateur et dont le message principal est le fait qu'il faut profiter de la vie autant qu'on le peut.