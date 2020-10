Vianney dévoile le clip de Beau-Papa (VIDEO)

Patience, plus que quelques jours avant de décourir le tout nouvel opus de Vianney ! Après le succès incontestable de son dernier album sobrement intitulé Vianney, après une tournée monumentale à guichet fermé et surtout, après une pause bien méritée, le plus poète des artistes français nous revient avec un album haut en couleurs. Pour le porter, il a notamment choisi N'attendons Pas et Beau-Papa -dont le clip est à découvrir sans plus attendre.

Vianney nous embarque en mer pour mieux voir défiler la vie de sa belle-fille. Qui a dit que les liens du sang étaient les plus forts ? Dans cette vidéo poétique, VIanney nous plonge au près de la relation entre un (beau)-père et sa fille et c'est justement ce dont on avait besoin.

Le nouvel album de Vianney sera disponible le 30 octobre prochain.