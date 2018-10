Vianney dévoile Caroline, extrait de son prochain opus live, Le Concert 

Après une tournée éffrénée aux quatre coins de la France et après avoir rempli deux AccorHotels Arena, Vianney a pris une pause (clairement méritée). Mais, ce n'est pas pour ça qu'il en délaisse ses fans, bien au contraire. Pour patienter en attendant son retour, Vianney a décidé d'offrir les CD (et DVD) de cette tournée Ô combien applaudie. Au programme, les plus grands succès de ses deux opus en version live (comme Dumbo, Veronica, Je te Deteste, Moi Aimer Toi ou encore Quand Je Serai Père) mais aussi quelques surprises - comme sa cover de Caroline, enregistrée aux Studios Saint-Germain.

Si vous suivez Vianney depuis ses débuts et surtout, si vous l'avez déjà vu sur scène, alors vous savez que cette cover est vite devenue un classique pour le prodige français. La bonne nouvelle donc, c'est que cette version sera à retrouver sur l'édition qu'il vous prépare pour le mois de novembre. Aussi, attendez-vous à retrouver d'autres reprises (comme Quand J'étais Chanteur ou encore Chanson sur ma Drôle de Vie). Son duo avec Maître Gims (La Même) est aussi au programme ! Le 9 novembre donc, il faudra être dans les starting blocks pour s'offrir cet incontournable !