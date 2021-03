Vianney dément mettre fin à sa carrière

Il y a quelques jours, Vianney était de passage dans l'émission Sept à Huit -présentée par Harry Roselmack. « Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Donc il faudra que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux, en faisant des choses que j'aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j'aime », confiait-il ainsi en évoquant un futur - qui, évidemment, n'est pas si proche. Après que la presse se soit emparée du sujet, l'artiste a profité d'un live Instagram pour remettre les choses au clair : "Comme d'habitude, cette pépite qu'est "Voici" qui est quand même un grand journal, toujours très fin dans ses analyses. Jamais racoleur. Il a fait un article qui disait "Vianney annonce sa fin de carrière". Mais ils disent n'importe quoi les mecs", lance t-il.

" C'est des fous, "Voici" ! Ce n'est pas parce que je me questionne souvent sur mon avenir que je vous abandonnerai. Ne prenez pas en bloc ce que des journaux aussi crasseux peuvent balancer"

"Je n'aime pas qu'on véhicule l'idée que je pourrais vous abandonner (...) On vaut mieux que ça, nous ! On est beaucoup plus fin ! On est beaucoup plus subtil !", poursuit-il. Vianney n'exclut évidemment pas l'idée de ralentir et de lever le pied au moment venu - comme l'on déjà fait d'autres artistes avant lui. Ed Sheeran par exemple, a l'habitude de se faire discret entre albums et tournées, de façon à se consacrer à sa famille tout en restant artiste.

Pas de panique, donc. Et que les fans se rassurent, dès que la situation sanitaire le permettra, Vianney montera sur scène pour défendre son troisième opus.