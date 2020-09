Vianney dans The Voice : "Je vais être comme je suis, c'est à dire assez cash" !

Il est de retour pour de bon ! Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour des raisons personnelles, Vianney revient peu à peu sur le devant de la scène. Après la sortie très remarquée de N'attendons pas, premier single de son futur album, le chanteur français vient tout juste de dévoiler le titre Beau-papa. Des morceaux dévoilés au compte-gouttes en attendant le troisième opus de la star ainsi que son immense tournée à travers toute la France. Mais pour l'heure, c'est davantage son arrivée en tant que jury dans les fauteuils de The Voice qui fait parler d'elle. Il faut dire qu'après avoir refusé le rôle il y a quelques années, le chanteur s'est finalement décidé à accompagner des candidats passionnés par le chant. Un job sur mesure qu'il exécutera aux côtés de Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny durant cette dixième saison du télé-crochet.

Récemment interviewé par Le Parisien à propos de son futur rôle, le chanteur explique qu'il s'est longuement concerté avec la production du télé-crochet sur ses appréhensions : "J'avais deux craintes : que la télévision me fasse passer dans une autre sphère de notoriété, ce qui ne m'enchantait pas, et que je blesse les candidats. Car je vais être comme je suis, c'est-à-dire assez cash. Je suis très doux dans la vie mais sur la musique, c'est tellement pas sérieux que je peux tout dire, que c'est pas bien, que ça chante faux". Un trait de caractère que le public ne connaît pas sur Vianney et qui pourrait, en effet, lui octroyer une nouvelle image. Toutefois, comme il le précise, il compte bien jouer la proximité avec les candidats : "Je viens pour la beauté des rencontres avec des talents qui ne sont pas pervertis par le métier. Je pense sans mépris pour personne que je suis plus proche des candidats que des coachs. Je vais être un candidat dans un fauteuil rouge." Des propos qui annoncent dores et déjà un jury hors des sentiers connus depuis le lancement de l'émission. La réponse dans quelques semaines.