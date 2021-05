Vianney dans Rendez-vous en terre inconnue, Billie Eilish méconnaissable en couverture de Vogue et le retour de Tryo... Toutes les news musique !

Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, Vianney peut se vanter d'avoir fait un retour on ne peut plus gagnant ! Alors que l'on vous annonçait il y a quelques mois son départ pour une destination inconnue dans le cadre du célèbre programme de France 2, le chanteur vient de nous donner plus d'informations quant à son aventure à l'autre bout du monde.

"J’avais Rendez-Vous en Terre Inconnue : chez les Afars d’Ethiopie, avec @RdeCasabianca, Humed, Habib & les leurs____ J’espère que vous serez bouleversés par leur majesté comme je le fus ????????????❤️ Rdv Le 25 mai sur @france2" a écrit Vianney dans une publication sur Twitter où on le voit entouré du présentateur de l'émission et de deux éthiopiens l'ayant accueilli parmi les leurs. Un voyage qui semble avoir littéralement bouleversé l'interprète de Pas là et qui pourrait bien nous causer quelques larmes lors de sa diffusion le 25 mai prochain. On a hâte !

Coldplay entame une nouvelle ère de sa carrière : après la sortie remarquée de Everyday Life, Coldplay a pris le temps de préparer la suite : "Higher Power est une chanson qui est arrivée sur un petit clavier et un lavabo de salle de bain au début de l'année 2020. Elle a été produite par Max Martin qui est une véritable merveille de l'univers", a lancé le groupe en annonçant Higher Power - un nouveau single prévu pour le 7 mai prochain.

Et la bonne nouvelle, c'est que ce fameux single serait annonciateur d'un nouvel album potentiellement intitulé Kaotica : « Ce n'est pas comme les précédentes campagnes de Coldplay parce que le plus souvent, il y a un ou deux singles puis l'album qui arrive assez rapidement », a annonce le co-président de Parlophone via un communiqué.

S'il faudra patienter un peu avant de découvrir cette nouvelle ère signé Coldplay, sachez que Higher Power pourrait bien être la "bande-son" de l'été...

La formation mythique a fêté ses 25 ans pas plus tard que l'année dernière. Alors que le live prévu en mars 2020 a été annulé en raison de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, Tryo a annoncé son retour mais, à trois.

« Après avoir enregistré l'album avec nous, c'est avec beaucoup d'émotion que Manu nous a fait part de son désir sincère de changer de mode de vie, de vivre d'autres expériences, d'explorer de nouveaux horizons. Nous pouvons comprendre qu'après tant d'années de route, de concerts, de temps et d'énergie dépensée, l'un d'entre nous finirait par avoir envie de vivre autre chose : ce temps est venu… », a expliqué le groupe en attestant que le membre fondateur serait bel et bien de retour en février 2022 à l'Accor Arena de Paris.

« Forcément, cela a d'abord été dur à encaisser. On est ensemble depuis vingt-cinq ans, c'est une longue histoire d'amitié et Manu était primordial dans Tryo », a confié le nouveau trio au Parisien. Ils poursuivent : « Mais on peut comprendre que, après tant de temps sur les routes à un rythme effréné, à l'aube de la cinquantaine, l'un de nous ait envie de passer à autre chose ». Avant de partir, Manu fera un dernier cadeau aux fans de la formation : il sera présent sur Chants de Batailles, album prévu à la rentrée prochaine. Avec les 13 titres que comportera ce prochain album, Tryo compte renouer avec l'engagement qui a fait son succès.

Après une période plus que difficile pour le monde du spectacle, Tryo espère bien retrouver ses fans sur scène l'été prochain - si la situation sanitaire.

Fini les racines de couleur jaune ou verte et les pointes noir corbeau ! À l'aube de son nouvel album, Billie Eilish a décidé de changer de tête. Pour l'occasion, c'est une magnifique crinière blonde platine que la chanteuse américaine a décidé d'arborer depuis quelques semaines. De quoi secouer ses millions de fans à travers le monde mais surtout donner des idées aux éditeurs du magazine Vogue, qui ont décidé de la mettre en couverture de la version britannique pour le mois de mai. Un véritable honneur pour l'interprète de Bad Guy qui vient de faire son grand retour avec Your Power, troisième extrait de son nouvel opus Happier Than Ever, qui devrait débarquer d'ici cet été dans les bacs.

Âgée de tout juste 19 ans, Billie Eilish apparaît méconnaissable dans les pages du célèbre magazine de mode. Vêtue de petites tenues, de corsets et de jupe en latex, l'artiste américaine nous offre une vision à mille lieux de son style habituel. Un jolie métamorphose pour celle qui nous avait davantage habitué aux pantalons larges et aux pulls à capuche. Alors, vous en pensez quoi de ce nouveau style ?