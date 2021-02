Vianney dans le Virgin Tonic : revivez son passage en vidéo !

A deux jours à peine de ses premiers pas dans The Voice, Vianney nous a fait l'honneur de passer dans nos studios ! Ainsi, l'interprète de Beau-Papa s'est offert un petit moment en compagnie de Manu Payet mais aussi de toute l'équipe du Virgin Tonic. Si vous avez manqué cette matinée exceptionnelle, pas de panique ! On a de quoi vous faire revivre son passage.

Vianney dans le Virgin Tonic, le replay !

Vianney nous a ainsi interprété son dernier single, Pour de Vrai. Après les succès phénoménaux de N'Attendons Pas et de Beau-Papa, c'est ce morceau que le jeune artiste a choisi de mettre en valeur. Peu effrayé d'être réveillé aux aurores, Vianney nous a ainsi offert un joli moment de douceur et de poésie - comme on les aime.