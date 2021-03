Vianney : Critiqué par les internautes, il répond avec humour aux haters ! (PHOTO)

Ces derniers mois, le public peut se targuer d'avoir retrouvé celui que l'on pourrait surnommer le gendre idéal Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour se mettre au vert entouré des siens, Vianney a fait un retour plus que réussi sur le devant de la scène. Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, celui qui vient de s'envoler pour tourner l'émission Rendez-vous en terre inconnue a rencontré un immense succès avec son dernier album N'attendons pas, déjà certifié disque de platine. Des ventes pharaoniques qui devraient lui permettre d'entamer une immense tournée à travers toute la France dans les mois à venir. Cela, bien évidemment, si la situation sanitaire le permet. Mais pour l'heure, c'est sur les réseaux sociaux que le jeune homme plein d'humour et d'autodérision a décidé de répondre à certains internautes qui se moquaient gentiment de lui dans un tweet (voir ci-dessous).

"je suis en 2e année d'école de commerce et j'ai lancé ma start up de chaussettes connectées qui m'envoient une notif quand elles sont trouées" pic.twitter.com/VBMirXfws8 — Graig (@Gregoutan) February 28, 2021

Très amusé à la vue de ce vieux cliché pris durant le tournoi de Roland-Garros, Vianney a aussitôt tenu à y répondre : "Non mais ??! Matez juste cette tête svp et dites vous que rien n'est jamais perdu dans la vie" précise t-il avant d'ajouter "PS : croyez en vos rêves, la barbe c'est une question de temps. Les cheveux c'est un sujet tabou par contre, merci, bonne soirée, à bientôt". Une manière très efficace pour lui d'assumer son apparence et de faire taire les (trop) nombreux haters qui pullulent sur la toile à la recherche d'une proie à critiquer. Aimé plus de 50 000 fois et partagé plus de 9000 fois, le tweet en question a ainsi été pris à la rigolade par le chanteur populaire. Une attitude dès plus sympathique qui prouve, une fois de plus, la gentillesse et la simplicité de l'interprète de Pas là.