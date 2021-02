Vianney chante l'amour dans le clip de Pour de vrai (VIDEO)

Il est bel et bien de retour ! Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour se mettre au vert entouré des siens, Vianney a fait un retour plus que réussi sur le devant de la scène ces derniers mois. Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, celui qui vient de s'envoler pour tourner l'émission Rendez-vous en terre inconnue a rencontré un immense succès avec son dernier album N'attendons pas. Des ventes pharaoniques qui devraient lui permettre d'entamer une immense tournée à travers toute la France dans les mois à venir. Cela, bien évidemment, si la situation sanitaire le permet. Mais pour l'heure, c'est avec la sortie de son nouveau clip que le chanteur français a décidé de continuer la promotion de son dernier opus. Il nous offre ainsi la mise en images du titre Pour de vrai. On vous laisse jeter un coup d'oeil.

Seul sur la plage en train de marcher, Vianney apparaît ici très simple et réel. Assez proche de l'image qu'il renvoie finalement. Dans cet extrait, l'artiste "chante l'amour aussi simple que bouleversant, celui que l'on se promet pour la vie, pour de vrai" peut-on lire dans le dossier de presse envoyé aux professionnels de l'industrie. Mais alors, après les 22 millions de la vidéo YouTube de Beau-Papa, le clip de Pour de vrai pourra t-il atteindre un tel score ? La réponse dans quelques semaines.