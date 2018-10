Vianney au cinéma, la bande annonce de Ma Mère est Folle est là !

Le 9 novembre prochain sortiront les CD et DVD live de la tournée de Vianney mais son actualité ne se limite plus à la musique ! L'interprète de Moi Aimer Toi sera à l'affiche de Ma Mère est Folle avec Fanny Ardant dès le 5 décembre prochain. Ce projet, on en entend parler depuis longtemps. Mais à quelques semaines de la sortie, nous avons enfin la bande-annonce. « Je n'ai jamais rêvé de jouer l'acteur, je n'y connais rien au cinéma, ma culture se résume aux grands films populaires, drôles, "OSS 117", les films de Dubosc, Ventura, Blier. En plus, les clips c'est ce que j'aime le moins faire dans la musique », avait déclaré Vianney au Parisien. Eh bien, il faut croire que Vianney a un véritable talent puisqu'il est on ne plus crédible dans le rôle de ce fils "un peu trop sage".

Vianney incarne donc le rôle de Baptiste, un jeune homme qui retrouve sa mère (interprétée par Fanny Ardant, donc). "C'est un gars pas sympa, violent, qui n'aime pas sa mère et lui fait sentir tout au long du film", explique t-il. Dans le film, les deux personnages se retrouvent après des années et, petite surprise pour le jeune homme, un trafic de drogue va les emmener jusqu'à Rotterdam ! Voilà qui promet. Ma Mère est Folle sortira au cinéma d'ici quelques semaines et on a hâte.