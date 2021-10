Vianney annonce qu'une réédition de son album arrive bientôt !

Alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il vient tout juste d'entamer une immense tournée à travers toute la France, Vianney a également confirmé qu'il deviendra papa pour la première fois dans les prochains mois. Et ce n'est pas tout. Alors qu'il vient de dévoiler le titre Nos lendemains, qui sera le générique du feuilleton Demain nous appartient sur TF1, l'interprète de Pas là travaille ardemment sur Vrai par Vianney, sa marque de vêtements. Un emploi du temps bien chargé auquel s'ajoute désormais l'ajout de nouvelles places à plusieurs dates de ses futurs concerts. En effet, comme il le confirmait il y a quelques jours sur son compte Instagram, le chanteur a eu la possibilité, grâce à la levée des jauges de certaines salles, d'ajouter quelques places à la vente. Ni une ni deux, ce dernier a sauté sur l'occasion.

En parallèle de ses concerts, qu'il a d'ores et déjà entrepris dans les zéniths de France, Vianney a annoncé qu'une réédition de son album N'attendons pas serait dévoilée le 17 novembre prochain. Une information qu'il a dévoilée alors qu'il révèle le titre Parce que c'est toi, en duo avec Mentissa. Pour rappel, les deux artistes avaient interprété cette chanson d'Axele Red datant de 1999 lors de la demi-finale de The Voice il y a quelques temps. On apprend également pour notre plus grand plaisir que le chanteur à succès nous offrira une collaboration exceptionnelle avec Ben Mazué sur le titre Les imbéciles. Ce dernier fera partie de l'un des sept titres inédits qui figureront sur cette réédition exceptionnelle. Des nouveaux projets que Vianney interprétera probablement lors de son immense tournée. Du moins, c'est ce qu'on espère !

Aujourd’hui je sors « Parce que c’est toi » en duo avec Mentissa ____C’est le 1er extrait d’une réédition de mon album N’attendons Pas, qui sortira le 17 novembre ????????❤️????PS : il y aura aussi un duo avec Ben Mazué????Précommande ici : https://t.co/64ST0k9JH8 — Vianney (@VianneyMusique) October 15, 2021

