Vianney annonce le maintien de la sortie de son nouvel album !

"Nous avons fait le choix de maintenir la sortie de cet album que nous aimons tant___ Et je ne le regretterai jamais ! L’album sort demain mais vos magasins culturels ont décidé de mettre mon album en rayon AUJOURD’HUI. Je les remercie & suis de tout cœur avec eux" a balancé Vianney dans une récente publication sur son compte Twitter. Et il faut dire qu'avec les récentes annonces du gouvernement concernant un nouveau confinement total du pays, l'avenir des artistes demeure plus incertain que jamais. Annulation des concerts, report de nombreuses tournées et sorties d'albums remises en cause, les mauvaises nouvelles s'enchainent dans l'univers de la musique. Pourtant, à l'image de certains artistes comme The Weeknd, Dua Lipa ou encore Louane, Vianney a décidé de ne pas reporter la sortie dans les bacs de N'attendons pas, son troisième album studio.

Nous avons fait le choix de maintenir la sortie de cet album que nous aimons tant___Et je ne le regretterai jamais ! ????????????❤️????☀️L’album sort demain mais vos magasins culturels ont décidé de mettre mon album en rayon AUJOURD’HUI✌????Je les remercie & suis de tout cœur avec eux????????❤️ — Vianney (@VianneyMusique) October 29, 2020

Prévue pour le 30 octobre 2020, la sortie de N'attendons pas a même été avancée d'une journée dans les magasins culturels. Un joli geste de leur part qui permettra aux fans de l'interprète de Pas là de se procurer le nouvel album du chanteur avant la fermeture temporaire des vendeurs de disques. L'opus, très attendu par le public, sera bien évidemment disponible sur toutes les plateformes spécialisées aux dates prévues. Nous aurons également le plaisir de retrouver Vianney dans son nouveau rôle de jury dans The Voice, qu'il devrait occuper dès le lancement de la prochaine saison du télé-crochet en 2021.