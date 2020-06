Vianney annonce de nouvelles dates pour sa tournée 2021 !

Quelques semaines après avoir annoncé son retour et dévoilé le titre N'attendons pas, premier single de son futur album, Vianney vient d'annoncer une deuxième partie de sa tournée en France. Une très bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui pourront, après l'annonce des petites salles, le retrouver près de chez eux dans de plus grands espaces. En effet, comme il l'écrivait en légende de sa publication, le jeune homme a souhaité s'épargner les zéniths afin d'être en osmose totale avec son public : "Pour nos retrouvailles je voulais des salles à dimension humaine. Et j’ai tellement hâte ????????❤️????" précise t-il. Seulement voilà, il semblerait que ce dernier n'ait pas totalement renoncé aux grandes salles. En effet, l'interprète de Pas là vient d'annoncer vingt villes dans lesquelles il se rendrait l'année prochaine. "2ème partie de tournée = LES GRANDES SALLES ????????????????❤️???? !!!________On vous prépare une petite dinguerie de spectacle ????????????" écrit Vianney en légende de son cliché qui précise que les billets seront en vente le 30 juin prochain.