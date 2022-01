Vianney, Adele, Grand Corps Malade... Découvrez les meilleures ventes d'albums en France en 2021 !

L'année 2021 a marqué le retour de nombreux artistes sur le devant de la scène ! Si certains attendaient avec impatience une période plus calme après le désastre économique de la crise sanitaire, d'autres n'ont pas hésité à dévoiler leur nouveau projet au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et ce malgré les restrictions imposées par le gouvernement concernant les concerts. Un choix qui s'est avéré plutôt judicieux pour certains comme en attestent le classement des meilleures ventes d'albums dévoilé par le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) ces derniers jours. On y retrouve de nombreux artistes de la scène française avec une énorme majorité des ventes concentrées sur les stars du rap. Mais pas que.

Artiste Virgin Radio depuis ses débuts, Clara Luciani se classe en 11e position avec son opus Cœur. Un joli score pour la jeune femme qui arrive ainsi derrière Vianney (7e) et Grand Corps Malade (2e). Unique artiste internationale à squatter le Top 10 des meilleures ventes d'album, Adele a littéralement tout balayé sur son passage avec 30, son dernier opus. Elle se classe en 6e position du classement dans l'Hexagone. Plus loin, Julien Doré (20e) continue de surfer sur le succès de Aimée, dont la tournée devrait débuter dans les semaines à venir. Dévoilé en fin d'année, Nonante-Cinq, le deuxième album d'Angèle, se classe en 25e position, juste derrière The Weeknd, dont le nouvel album a été dévoilé ce vendredi 7 janvier. Un classement dont de nombreuses places sont occupées par des rappeurs tels que SCH, Jul, Booba ou PNL. Enfin, c'est Orelsan qui prend la tête des meilleures ventes d'album avec Civilisation, qui s'octroie le titre de plus gros succès musical de 2021 avec 338 463 équivalent ventes, streaming inclus. Des chiffres à retrouver plus en détails sur la publication de la SNEP ci-dessous.