Vianney absent des réseaux sociaux : "Je suis nul" !

Il y a quelques semaines, Vianney débutait son immense tournée aux quatre coins de l'Hexagone. Une belle occasion pour lui de retrouver les nombreux fans qui sont parvenus à obtenir des places avant que la quasi totalité de ses concerts n'affichent complet. Mais en attendant, les fans de l'interprète de Pas là pourront toujours le retrouver en tant que jury dans l'émission The Voice. Un rôle dans lequel on n'aurait pas forcément imaginé l'artiste mais qui, au final, semble parfaitement lui convenir. Vous l'aurez compris, Vianney ne chôme pas. Au contraire, ce dernier semble effectuer un retour bien chargé. Le comble pour celui qui avait décidé de s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pendant plusieurs années pour se mettre au vert entouré des siens.

Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, le chanteur continue de promouvoir son projet au travers de sa tournée. Il y a quelques semaines, il avait d'ailleurs offert un mini concert dans le métro après sa prestation à l'AccorHotels Arena. Il faut dire qu'avec plus de 300 000 exemplaires écoulés, l'album N'attendons pas est un véritable succès. Une vie à cent à l'heure qui aurait visiblement empêché Vianney de publier sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. "Salut les amis, ça va pas du tout. Je suis nul. Sur les réseaux, je ne mets rien en ce moment, ça fait des semaines que je ne mets rien" écrivait-il il y a quelques jours dans sa story Instagram. Des propos sympathiques de la part du chanteur que l'on sait plutôt discret et pas vraiment fan des réseaux sociaux. "Je suis désolé, j'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai beaucoup de boulot à la maison, au studio et ici à The Voice. On est en train d'enregistrer les duos." précise t-il avant de publier un cliché de lui et Kylian Mbappé lors de la préparation de l'émission Les Enfoirés. Un planning qui ne semble pas laisser une minute de répit à cet homme aux multiples casquettes !