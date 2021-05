Vianney a rendez-vous en Terre Inconnue mardi 25 mai à 21h05 sur France 2

L'on ne présente plus Rendez-Vous en Terre Inconnue. L'émission, maintenant présentée par Raphaël de Casabianca a su se faire une place de choix dans le coeur des téléspectateurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle revient dès le 25 main avec un nouvel épisode : cet fois, cap sur l'Ethiopie avec Vianney. L'interprète de Pas Là a ainsi pu découvrir le peuple Afar, ses coutumes et ses traditions.

Pandémie oblige, ce tournage a eu une saveur particulière : "On avait tous très peur qu'un membre de l'équipe soit contaminé ou cas contact", a confié Raphaël de Casabianca à Télé Star. Il poursuit : "La production a donc décidé -ce qui a un certain coût- de mettre en place une "équipe B". Si quelqu'un était testé positif, ou au moindre doute, une autre personne pouvait donc prendre la relève. Et évidemment, tout le monde était testé très régulièrement. Seuls le réalisateur, Vianney et moi-même n'avions pas le droit à l'erreur".

« On vous a tendu la main gauche, demain on vous tendra la main droite. »Au cœur du désert éthiopien, l'émouvante et pudique rencontre de @VianneyMusique et @RdeCasabianca avec Humed et les siens. Ne manquez pas #RDVETI en pays Afar, mardi 25 mai à 21h05. pic.twitter.com/akKbn1zP4C — France 2 (@France2tv) May 18, 2021

"On s'est retrouvés dans un monde où la Covid n'existait pas, le village le plus proche étant à trois jours de dromadaire. Cela nous a paru extrêmement étrange lorsque nous sommes arrivés", raconte t-il. "Pas de masques, pas de conscience que nous traversons une épidémie mondiale. Ce sentiment de liberté était grisant".

Retrouvez Vianney dans un nouvel épisode de Rendez-Vous en Terre Inconnue le 25 mai prochain sur France 2.