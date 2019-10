Vers un retour de Destiny's Child ? Kelly Rowland laisse 'la surprise' aux fans

On ne compte même plus les rumeurs de réunion... alors que le groupe s'apprête à célébrer ses 20 ans, nombreux sont les fans qui rêvent d'une tournée anniversaire - et la reformation éclair du groupe lors de la performance de Beyoncé à Coachella n'a pas arrangé les choses. Mais alors, se réuniront-elles un jour ? Interrogée par Entertainment Tonight, Kelly Rowland a laissé planer le mystère : "Je dirais que nous avons fait de la bonne musique dans le passé et je ne sais pas si le groupe reviendra un jour", a t-elle déclaré.

Elle poursuit : "Se pourrait-il qu'une telle surprise se produise ? Je trouve cela intéressant, tout le monde aimerait le savoir à l'avance. Je sais qu'à chaque fois que nous devons prendre une décision, c'est une surprise. Et nos fans ont toujours été présents et tellement géniaux, j'aime les surprendre. Je vous promets que je ne cache rien mais même si c'était le cas, je ne le dirais pas."

Doit-on s'attendre à une surprise prochainement ? Seul l'avenir le dira !