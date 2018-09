Veronica Mars : 3 choses à savoir sur le reboot tant attendu

C'est la saison des revival et par chance, Veronica Mars aura droit au même traitement que Charmed, Buffy Contre les Vampires ou encore Sabrina l'Apprentie sorcière. La nouvelle est tombée il y a quelques temps déjà, on vous l'accorde. Mais, c'est officiel : Veronica Mars sera de retour sur la chaîne Hulu, quelques années après la sortie du film financé par les fans. On sait déjà que Kristen Bell sera de retour mais qu'elle ne sera pas la seule puisque Rob Thomas sera lui aussi de la partie. Tout de suite, trois choses à savoir sur le revival.

La chaîne a ainsi commandé huit épisodes dont le tournage devrait débuté en octobre prochain à Los Angeles. les acteurs tourneront jusqu'en mars, ce qui nous laisse espérer une diffusion fin 2019 (voire début 2020) !

Rob Thomas et Kristen Bell ne seront pas les seules têtes connues à travailler sur le projet puisque Diane Ruggiero-Wright et Dan Etheridge (productrices exécutives de la série) feront elles-aussi leur come-back. Traduction, les fans ne devraient pas voir leur série être dénaturée.

Côté intrigue, on sait que cette "quatrième" saison devrait tourner autour d'un tuerur en série. Le père de Véronica devrait être de retour et avec sa fille, ils seront dans la ligne de mire des autorités. Pour l'heure, aucune information n'a filtrée, si ce n'est que le casting est encore en cours de sélection.

Patience, ce fameux revival devrait rendre justice à la série tant aimée !