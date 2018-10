Venom : 2 raisons d'aller voir le film à sa sortie

Patience, Venom sortira sur grand écran le 10 octobre prochain. Et on ne va pas se mentir, depuis la sortie du dernier trailer, on attendait ce film avec une impatience démesurée. Et puis, Venom est sorti en Angleterre et aux Etats-Unis, recevant au passage une vague de mauvaises critiques : Pour The Guardian, Venom est "empoisonné et terne". Pour The Hollywood Reporter, on parle même d'un film "qui manque d'imagination". Il faut dire que visiblement, à en croire NME, Tom Hardy, bien qu'excellent acteur, a été "laissé tomber par le script". Ajoutez à cela le fait que les fans de Lady Gaga saboteraient la sortie du film au profit de A Star is Born et vous obtenez de nombeuses raisons de ne pas y aller. Alors, nous, on a cherché quelques raisons de pousser la porte du ciné.

Même si Tom Hardy a lui-même avoué en interview que près de 30 ou 40 mintes du film avait été retirées, il faut avouer qu'au cinéma, on est tous attirés par les antihéros. Vous vous souvenez de l'engouement autour de Deadpool ? Eh bien là, c'est la même chose. Parce qu'on apprécie Eddie Brock (et ses tentatives de contrôle sur Venom) on finit par l'apprécier. Ou alors, on adore le détester. On ne sait pas bien.

Ce n'est pas le genre de la maison mais, on ne citera Florent Pagny qu'une fois : "Vous n'aurez pas ma liberté de penser". D'accord, les critiques sont mauvaises (gardez en tête que la majorité des mauvaises critiques sont mal intentionnées). Mais, le mieux reste de vous forger votre propre opinion, non ?

Si vous êtes de fervents fans des comics alors évidemment, vous serez déçus. Certains clament que le film à 10 (voire 15 ans de retard) mais qu'à cela ne tienne, il reste à voir. Il ne va pas révolutionner votre vie (et encore moins le cinéma) mais maintenant que l'automne est là, ça nous fait une bonne raison de rester tranquille, au chaud, dans une salle de ciné.