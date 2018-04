Vendredi 13 : Les choses à faire, ou pas, pour passer une bonne journée !

Paraskevidékatriaphobie, non VirginRadio.Fr ne s’est pas endormi sur les touches du clavier, ce mot, c’est pour parler de vous, qui avez peur du vendredi 13. Et comme on est vendredi 13 aujourd’hui, on va vous dire quoi faire, enfin surtout ce qu’il ne faut pas faire ! Un peu d’histoire, déjà, pour vous détendre. Cette peur remonte, cette superstition remonte aux origines de la Chrétienté, qui a fait de cette date un jour de malheur. Parce que le Christ a été crucifié un vendredi et que la veille lors de la Cèné, il y avait 12 apôtres, voilà. Allez, bande de superstitieux qui ne passez pas sous les échafauds et qui avez peur des chats noirs, que faire un vendredi 13 ?

C’est écrit, toutes les catastrophes aériennes arrivent un vendredi 13, et ça n’arrive qu’à vous, les superstitieux ! Non on rigole, mais ne prenez pas l’avion quand-même, si en plus vous avez peur de l’avion, vous allez stresser pour rien !

Un peu comme doctissimo quand vous êtes malade, ne tapez pas Vendredi 13 sur google. Vous allez tomber sur des vidéos, des news, qui vous expliquent que tout arrive un vendredi 13. Ce sont les mêmes gens qui vous disent que la terre est plate, que personne n’a marché sur la lune ou que Michael Jackson est un extra-terrestre !

Si les gens sont comme vous, fous, ils vont être relou sur la route. Ils vont aller doucement, faire beaucoup trop attention, donc il y aura des bouchons partout. Pas de vélo non plus, une étude montre que tous les accidents arrivent le vendredi 13, vous nous croyez ? Non, vous avez raison.

A l’inverse, certains se disent que le vendredi 13 est un jour de chance ! Vous êtes tous fous après tout. Donc tout le monde va tenter de jouer au loto, donc vous avez encore moins de chance de gagner. Jouez le lendemain, il y aura moins de monde. En revanche on partage !

Selon une étude réalisée sur 12 personnes au Pérou, se couper les ongles porterait malheur. Donc si vous vous coupez les ongles, qu’on est vendredi 13, que vous croisez un chat noir, que vous faites tomber du sel, sautez d’une falaise ça ira plus vite !