Vance Joy envoûte avec sa version acoustique de What About Us de Pink

Vance Joy va accompagner Pink durant sa tournée européenne cet été ! Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le chanteur australien vient également de dévoiler la vidéo de sa reprise de What About Us en acoustique. Un hommage à celle qui l'a choisi pour effectuer ses premières parties du 16 juin au 11 août et une belle manière de commencer cette nouvelle aventure. Un extrait à huit clos qui se déroule dans un studio et où le jeune homme de 31 ans se retrouve seul avec sa guitare. On regarde.

Principalement connu pour sa chanson Riptide, sortie en 2013, il a également assuré en 2015 la première partie des concerts du 1989 World Tour de Taylor Swift. Une carrière en dents de scie qui lui a tout de même permis de sortir son album Nation of Two en 2018.