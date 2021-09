Validé saison 2 : On connaît la date de diffusion !

C'est probablement l'une des séries françaises qui a le plus buzzé ces derniers mois ! Après avoir cumulé plusieurs millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans qui étaient restés sans voix face à la dernière scène de la série.

Après plusieurs mois d'attente et d'innombrables teaser balancés sur la suite de Validé, Franck Gastambide et Canal+ viennent enfin de confirmer la date de diffusion de la saison 2 qui sera à découvrir à partir du 11 octobre prochain, sur la chaîne cryptée. Si l'absence d'Apash (interprété par Hatik), est désormais quasiment certaine, l'intrigue de ces nouveaux épisodes devraient se concentrer sur une jeune rappeuse intitulée Laeti et incarnée par l'actrice Laetitia Kerfa. Selon plusieurs sources, c'est William, Brahim et Dj SNO qui devraient s'occuper de la carrière de la jeune artiste au sein du label créer par leur ancien ami. Une saison qui s'annonce riche en rebondissements et qui devrait attirer une nouvelle fois de nombreux spectateurs !