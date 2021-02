Validé saison 2 : Hatik dit enfin la vérité sur la présence de son personnage dans les prochains épisodes !

C'est probablement l'une des séries françaises qui a le plus buzzé ces derniers mois ! Après avoir cumulé des millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans qui se demandent depuis si le personnage principal fera son retour dans la série après avoir été la victime d'un tueur à gage dans la scène finale de la première saison du programme.

Récemment et à la surprise générale, un cliché publié sur la page officielle de Canal+ (voir ci-dessus) montrait Hatik, qui interprète le rôle d'Apash, sur le tournage de la deuxième saison de Validé. Son personnage serait-il finalement envie et fera t-il son retour dans la suite du programme ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Du moins, ça l'a été pour quelques jours. Bien décidé à mettre fin au suspens, Hatik s'est confié au journal 20 minutes sur l'avenir de son personnage : "À moins que tu arrives à me faire vivre avec quelques balles dans la tête, mais ça va être compliqué... La page est tournée. Le vent va être très favorable pour eux en saison 2, avec des performances, que j'ai pu apercevoir et qui sont assez bluffantes. C'est intéressant de le voir en tant que spectateur et non en tant que comédien. Moi je suis passé voir mes amis qui tournaient sur le plateau. On m'a pris en photo sur les lieux, mais en fait, je suis grave mort". De quoi mettre fin aux nombreuses rumeurs qui couraient sur son avenir dans la série. Pas de panique, si Apash est mort, c'est loin d'être le cas d'Hatik qui partage actuellement l'affiche avec Amel Bent autour de leur titre 1,2,3.