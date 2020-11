Validé saison 2 : Découvrez les dernières photos du tournage !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.."

Confirmée il y a quelques semaines, la présence du rappeur Rohff dans la série avait également beaucoup fait parler. Un pied de nez au rappeur Booba, dont il est le célèbre rival, et qui avait ouvertement critiqué la série après avoir été invité à tenir un rôle dans la première saison. Publiés sur les réseaux sociaux du créateur, les clichés du tournage avaient aussitôt fait le tour de la toile. Et ce n'est pas fini.

Alors que le tournage de la saison 2 de Validé bat son plein, plusieurs clichés des coulisses viennent d'être dévoilés sur les réseaux sociaux. Comme on peut le voir dans cette publication de Hero, il semblerait que la frénésie soit au rendez-vous pour ce deuxième chapitre du programme diffusé sur Canal +. Acteurs, figurants, caméramans, perchman etc, tout le monde est sur le pont pour mettre à l'écran la vision de Franck Gastambide. On retrouve ainsi Rohff, Saïd Taghmaoui, Sabrina Ouazani et d'autres en pleine action devant (et aussi derrière) les caméras ! Juste ce qu'il fallait pour nous mettre l'eau à la bouche...